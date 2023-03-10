Хуснуллин возглавил российскую часть межправкомиссии РФ с Таджикистаном

С российской стороны межправкомиссию с Таджикистаном ранее возглавлял вице-премьер Алексей Оверчук

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен председателем российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По решению Михаила Мишустина возглавил российскую часть межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Таджикистаном. Это наш партнер, с которым будем наращивать взаимодействие", - в свою очередь отметил Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Вице-премьер добавил, что на прошлой неделе посещал Душанбе в составе российской правительственной делегации. На переговорах обсуждали сотрудничество в области железнодорожного и автомобильного транспорта, развитие транспортных коридоров "Север - Юг" и "Запад - Восток", напомнил замглавы кабмина. Хуснуллин подчеркнул, что эти проекты помогут увеличить товарооборот между странами.

Ранее с российской стороны межправкомиссию с Таджикистаном возглавлял вице-премьер Алексей Оверчук. Он является также председателем российских частей межправительственных комиссий с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Туркменистаном.

Хуснуллин с 2020 года был сопредседателем межправкомиссий России с Абхазией и с Южной Осетией, осенью 2022 года в этих двух комиссиях его сменил вице-премьер Александр Новак.