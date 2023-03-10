10 марта, 17:29

Москва и Росатом заключили соглашение по обеспечению инфраструктуры для электромобилей

Владельцы электрокаров смогут заряжаться вблизи офисов и других точек притяжения

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом", которое должно обеспечить активное развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в столице. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сотрудничество с Росатомом позволит устанавливать больше зарядных станций для электромобилей - владельцы электрокаров смогут заряжаться вблизи офисов и других точек притяжения, разрабатывать технические решения по интеграции данных в единую IТ-систему транспортного комплекса Москвы, стимулировать развитие зарядной инфраструктуры, в том числе в сервисах такси и каршеринга - у жителей появится больше возможностей в выборе авто", - говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что новый партнер проекта по установке зарядных станций для электромобилей "Энергия Москвы" - национальный лидер в производстве электроэнергии. Росатом занимается производством инновационной продукции, проведением научных исследований и развитием экопроектов.

"Сегодня в Москве при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина создается мощный кластер электромобилестроения. Подписанное с Росатомом соглашение поможет ускорить расширение электрозарядной инфраструктуры в столице. Появится еще больше доступных электрических зарядных станций", - добавил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 

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© Информационное агентство ТАСС
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