Канада ввела запрет на импорт российских алюминия и стали

Мера вступает в силу со дня обнародования решения

ТАСС, 10 марта. Власти Канады приняли решение о введении запрета на импорт алюминия и стали из России. Об этом говорится в документе о поправках к положению "об особых экономических мерах", опубликованном на сайте правительства страны.

Согласно поправкам, "любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, покупать или приобретать" из России, в частности, железо, сталь, алюминий и изделия из него.

Мера, как отмечается, вступает в силу со дня обнародования решения.

Как свидетельствуют подсчеты ТАСС, с начала специальной военной операции на Украине крупнейшие страны ввели против граждан РФ, а также российских компаний и предприятий 10 213 санкционных мер. Под санкциями Канады находятся 1 174 гражданина РФ и 280 компаний. 24 февраля Оттава внесла в последние санкционные списки ФСБ, ГРУ, партию "Единая Россия", Главное управление специальных программ президента РФ, ФСО, Госдуму, Совет Федерации, Федеральную службу финансового мониторинга, компании "Роснефтегаз", "Уралвагонзавод", Жуковский центральный аэродинамический институт, компанию TRL Auto LLC.