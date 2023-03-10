Сеть магазинов косметики "Подружка" начала продавать алкоголь в тестовом режиме

Его можно купить в двух магазинах сети в Москве

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/ Сеть магазинов косметики и товаров повседневного спроса "Подружка" начала продавать алкоголь в тестовом режиме в двух магазинах в Москве. Об этом ТАСС сообщил сотрудник горячей линии сети.

"В тестовом режиме мы начали продавать алкоголь в двух магазинах в столице. Это эксперимент, мы посмотрим на реакцию потребителей и примем решение о его продолжении", - сообщил представитель компании. Он уточнил, что алкоголь продается с 20 февраля.

Кроме косметики сеть "Подружка" реализует продовольственные продукты (в основном, из категории снеков) и товары для животных, следует из ассортимента компании на сайте.