Spiegel: производитель автокомпонентов Schaeffler намерен покинуть Россию

Причиной стала идея использовать произведенные на заводе детали в автомобилях "Группы ГАЗ", против которой были введены санкции ЕС

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Германский производитель автокомплектующих Schaeffler намерен продать свой бизнес в России через холдинг, который контролирует член наблюдательного совета компании, австрийский предприниматель Зигфрид Вольф. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.

Стоимость сделки может составлять €10 млн. Речь идет о заводе, на котором трудятся около 150 сотрудников. По информации журнала, германский производитель решил покинуть российский рынок после того, как в РФ возникла идея использовать детали, произведенные на заводе, в автомобилях "Группы ГАЗ", против которой были введены санкции ЕС.

Как отметил Вольф германскому изданию, транзакция тщательно изучается. С его точки зрения, сделка соответствует санкционному режиму США и ЕС.