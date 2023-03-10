10 марта, 18:39

Spiegel: производитель автокомпонентов Schaeffler намерен покинуть Россию

Причиной стала идея использовать произведенные на заводе детали в автомобилях "Группы ГАЗ", против которой были введены санкции ЕС

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Германский производитель автокомплектующих Schaeffler намерен продать свой бизнес в России через холдинг, который контролирует член наблюдательного совета компании, австрийский предприниматель Зигфрид Вольф. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.

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Стоимость сделки может составлять €10 млн. Речь идет о заводе, на котором трудятся около 150 сотрудников. По информации журнала, германский производитель решил покинуть российский рынок после того, как в РФ возникла идея использовать детали, произведенные на заводе, в автомобилях "Группы ГАЗ", против которой были введены санкции ЕС.

Как отметил Вольф германскому изданию, транзакция тщательно изучается. С его точки зрения, сделка соответствует санкционному режиму США и ЕС. 

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© Информационное агентство ТАСС
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