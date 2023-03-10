В ООН заявили, что российские удобрения помогают решать продовольственный кризис

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что часть зерновой сделки по снятию всех препятствий на пути экспорта российского зерна и удобрений "не выполняется вообще"

ООН, 10 марта. /ТАСС/. ООН работает над экспортом российского зерна и удобрений, что снижает риск продовольственного кризиса в мире. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о повестке переговоров делегаций ООН и России 13 марта в Женеве.

"Генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен возглавляет усилия организации <...> с Российской Федерацией касательно экспорта российских удобрений и зерна, что является очень важной частью нашей работы по снижению риска продолжающегося продовольственного кризиса", - сказал Дюжаррик.

Как заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, часть зерновой сделки по снятию всех препятствий на пути экспорта российского зерна и удобрений "не выполняется вообще".

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.