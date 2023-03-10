СМИ: Азербайджан вновь перекрыл подачу газа в Карабах

В компании "Арцахгаз" призвали граждан строго следить за правилами безопасности

ЕРЕВАН, 10 марта. /ТАСС/. Азербайджан в очередной раз перекрыл подачу газа из Армении в Карабах. Об этом в пятницу сообщает агентство Арменпресс со ссылкой на "Арцахгаз".

"10 марта азербайджанская сторона в очередной раз перекрыла подачу газа из Армении в Карабах. Компания "Арцахгаз" просит граждан строго следить за правилами безопасности", - говорится в сообщении агентства.

Газ в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику перекрывается с регулярной частотой. Вкупе с блокированием Лачинского коридора, которое продолжается почти три месяца, 120 тыс. человек проживающих в армянонаселенном регионе терпят гуманитарную катастрофу. По мнению армянской стороны, Азербайджан создает невыносимые условия для жизни, цель которых - этническая чистка региона.