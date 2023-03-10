Инвестиции в промышленность Мордовии планируют увеличить на 25%

В регионе рассчитывают привлечь 12 млрд рублей

ТАСС, 10 марта. Власти Мордовии рассчитывают на рост инвестиций в промышленность региона в 2023 году на 25%, до 12 млрд рублей, сообщается в пятницу на официальном портале органов государственной власти по итогам коллегия министерства промышленности, науки и новых технологий республики.

"Объем инвестиций в минувшем году составил 9,6 млрд рублей - это 140% к уровню 2021 года. В 2023 году планируется инвестировать в промышленность уже 12 млрд рублей. При поддержке Минпромторга России удалось почти в пять раз увеличить количество республиканских предприятий, включенных в реестр оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении со ссылкой на главу министерства Игоря Губайдуллина.

Отмечается, что объем производства по гособоронзаказу в республике в 2022 году увеличился в полтора раза. "Промышленность региона оперативно отреагировала на изменения, связанные с введением западных санкций, и переориентировалась на внутренний рынок. Много товарных позиций предложено в рамках импортозамещения. Ведется продуктивная работа по взаимодействию с госкорпорациями", - добавили в пресс-службе.

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что предприятия региона активно пользуются федеральными мерами поддержки, так в 2022 году Фонд развития промышленности выдал производственникам льготных займов на 2,9 млрд рублей.

Здунов подчеркнул, что все эти направления необходимо развивать и дальше. Он поставил перед министерством задачу активнее взаимодействовать с республиканским Технопарком и Мордовским госуниверситетом, продолжить работу по межрегиональной кооперации, созданию промышленного парка "Светотехника", подготовке кадров для отрасли.