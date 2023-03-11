США и ЕС объявили о намерении завершить переговоры по стали и алюминию к октябрю

Стороны договорились содействовать сокращению вредных выбросов и созданию справедливых условий для рабочих

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Европейский союз рассчитывают завершить к октябрю переговоры об американских торговых пошлинах на алюминий и сталь. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое было принято по итогам их встречи в пятницу в Вашингтоне.

"Мы привержены достижению амбициозного результата в глобальном соглашении по переговорам об устойчивом производстве стали и алюминия к октябрю 2023 года", - говорится в документе, текст которого распространили Белый дом и ЕК. "Эти договоренности обеспечат жизнеспособность наших отраслей в долгосрочной перспективе, будут способствовать выпуску стали и алюминия при меньших объемах выбросов углекислого газа и торговле ими, а также восстановлению рыночных условий на международном и двустороннем уровнях", - подчеркнули Байден и фон дер Ляйен.

"Совместно мы будем содействовать сокращению выбросов в этих углеродоемких секторах и созданию справедливых условий для наших рабочих", - говорится в заявлении. В нем сообщается, что другие страны впоследствии смогут присоединиться к договоренностям при выполнении определенных условий.

В 2020 году на встрече с фон дер Ляйен Байден объявил о начале новой эры в торговых связях с Европой. Он отменил введенные предыдущим президентом США Дональдом Трампом торговые барьеры на сумму $21,5 млрд и начал переговоры о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий. Стороны обсуждают комплекс мер, касающихся отмены пошлин при соблюдении некоторых требований по сокращению выбросов.