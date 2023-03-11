США и ЕС объявили о начале работы над соглашением о критически важных полезных ископаемых

Соглашение будет способствовать расширению доступа к "надежными, проверенными и свободными от эксплуатации работников" источникам ископаемых, сказано в совместном заявлении американского президента Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) запускают переговоры с целью подготовки соглашения о критических важных полезных ископаемых, используемых прежде всего для производства аккумуляторов электромобилей. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое было принято по итогам их состоявшейся в пятницу встречи в Вашингтоне.

"Мы намерены незамедлительно начать переговоры по планируемому соглашению о критически важных полезных ископаемых <...>", - говорится в документе, текст которого распространили Белый дом и Еврокомиссия.

"Соглашение этого рода будет способствовать достижению наших общих целей увеличения наших объемов добычи полезных ископаемых и [их] переработки, а также расширения доступа к источникам критически важных полезных ископаемых, являющихся надежными, проверенными и свободными от эксплуатации работников", - считают Байден и фон дер Ляйен.

Как сообщил в четверг на специальном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга, Брюссель и Вашингтон в рамках стартующих консультаций также будут обсуждать необходимые субсидии, льготы и стимулирование для перехода к экологически чистой энергетике. По его словам, США и ЕС, продолжил чиновник, намерены создать "устойчивые и надежные цепочки поставок, особенно критически важных полезных ископаемых для аккумуляторов электромобилей". Кроме того, стороны намерены увеличить объем инвестиций на разработку технологий для перехода к экологически чистой энергетике. Чиновник добавил, что Брюссель и Вашингтон хотят максимально тесно сотрудничать в этой сфере, максимально увеличить число рабочих мест в ней "по обе стороны Атлантики". Представитель исполнительной ветви власти США уточнил, что переговоры пока будут ограничены только критически важными полезными ископаемыми, необходимыми для аккумуляторов электромобилей.