Один из крупнейших в США банков Silicon Valley обанкротился

Со времени финансового кризиса 2008 года это самое крупное банкротство банка в Соединенных штатах, передает CNN

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил в пятницу о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Соответствующее уведомление размещено на сайте департамента.

Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года, отмечает телеканал CNN. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. В четверг Silicon Valley объявил, что совершил неудачную операцию с ценными бумагами и для компенсации потерь выпустит дополнительно акций на $2,25 млрд. Консалтинговые агентства рекомендовали вкладчикам снимать свои средства со счетов банка, что вызвало резкое сокращение ликвидности. В пятницу утром отток капитала настолько ускорился, что регулятор был вынужден объявить о банкротстве финансового учреждения, хотя обычно подобные объявления делаются после закрытия торгов на бирже вечером.

Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала используют для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.

Биржи пока отреагировали на это умеренно, хотя, как отмечает газета The Wall Street Journal, такое крупное банкротство вызывает ассоциации с кризисом 2008 года и опасения цепной реакции и новых ударов по финансовой системе. Пока сильнее всего упал индекс Nasdaq, отражающий ситуацию в высокотехнологичном секторе (-1,76%). Индекс Dow Jones снизился на 1,07%, а S&P 500 - на 1,45%.

В Белом доме отреагировали на банкротство. Как заявила в пятницу на брифинге председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз, "министр финансов Джанет Йеллен внимательно следит за ситуацией вокруг Silicon Valley Bank".

"Наша банковская система сейчас является принципиально иной, чем 10 лет назад, и обладает всей необходимой устойчивостью", - заверила Роуз, отвечая на вопросы журналистов.