Администрация Байдена поддержала проект по бурению нефтяных скважин на Аляске

ConocoPhillips разрешат бурить в трех местах на месторождении Уиллоу

ТАСС, 11 марта. Старшие советники президента США Джо Байдена одобрили проект, разрешающий американской энергетической корпорации ConocoPhillips бурить нефтяные скважины на северо-западных территориях Аляски. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно плану проекта, корпорации ConocoPhillips разрешат бурить в трех местах на месторождении Уиллоу. Такое решение позволит добывать около 600 млн баррелей нефти, однако приведет к выбросам углекислого газа объемами около 280 млн тонн, что противоречит политике перехода к так называемой чистой энергетике нынешнего президента США. Этот проект также вызвал широкую критику со стороны активистов-экологов, настаивающих на том, что бурение на Аляске станет климатической катастрофой.

Проект бурения оценивается в $8 млрд, что делает его одним из крупнейших проектов США в этой сфере. По прогнозам, которые передает агентство Bloomberg, в результате бурения скважин будет добываться до 180 тыс. баррелей в сутки или 1,6% от всей текущей добычи в США.

Решение должно быть обнародовано министерством внутренних дел страны на следующей неделе.

Ранее, 7 марта, сенатор от штата Аляски Дэн Салливан также выступил за развитие добычи нефти на Аляске, заявив, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку США в области энергетики, заключавшуюся в том, что "они так сильно сфокусировались на прекращении производства американской энергии".