В ФТС сообщили, что Дальний Восток стал крупнейшей действующей точкой перевалки товаров

Для повышения пропускной способности таможенные органы определили приоритет оформления товаров первой необходимости и критического импорта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Дальний Восток стал в 2022 году стал самой крупной функционирующей точкой перевалки товаров, нагрузка на пункты пропуска стала значительной. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"В 2022 году Дальний Восток фактически стал самой крупной функционирующей точкой перевалки товаров, что привело к значительной нагрузке на пункты пропуска региона. В связи с чем основной и наиболее важной задачей для таможен Дальнего Востока являлось обеспечение их повышенной и бесперебойной пропускной способности", - отметили в пресс-службе ведомства.

Работа над повышением пропускной способности велась во взаимодействии с Пограничной службой, Роспотребнадзором, филиалами Росгранстроя и главами субъектов Федерации. При этом таможенные органы сократили сроки совершения таможенных операций, определили приоритет оформления товаров первой необходимости и критического импорта. В частности, таможенные посты многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Пограничный и Краскино увеличили время работы до 22:30 и 20:00 соответственно, железнодорожный пункт пропуска Махалино переведен на круглосуточный режим работы, а на МАПП Забайкальск операции по оформлению транзита ведутся ночью. На железнодорожных пунктах пропуска Наушки, Забайкальск и Пограничный ведется параллельное оформление поездов.

Также, по данным ФТС, решен вопрос доставки автобусами водителей, следующих за новыми транспортными средствами на территорию КНР. Это позволило существенно увеличить количество ввозимой самоходной техники на МАПП Забайкальск, Кани-Курган и Краскино.

Кроме того, актуализированы профили риска для уменьшения охвата товаропотока мерами фактического контроля. Для сокращения сроков оборачиваемости контейнеров в портах налажено взаимодействие с портовыми службами, проведена работа по оптимизации совершаемых операций. На таможенные формальности при нахождении контейнеров на временном хранении в порту уходит в среднем около восьми часов, уточнили в ведомстве.

Вместе с тем в 2022 году на Дальнем Востоке было открыто движение по двум новым пунктам пропуска: автомобильному Кани-Курган (10 июня 2022 года) и железнодорожному Нижнеленинское (1 октября 2022 года). Для увеличения пропускной способности МАПП Кани-Курган, работающего по временной схеме, определено иное место прибытия товаров.