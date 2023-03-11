В Крыму предложили сократить маршрут из новых регионов на 100 км

По мнению спикера парламента республики Владимира Константинова, для этого нужно замкнуть дорогу по Арабатской стрелке на Ленинский район с выходом на Керчь

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Сухопутный коридор из новых регионов России в направлении Крымского моста и Краснодарского края планируют сократить примерно на 100 км, продлив дорогу по Арабатской стрелке. Об этом сообщил в субботу ТАСС председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя свою поездку в Херсонскую область.

"Если дорогу замкнуть по Арабатской стрелке на Ленинский район Крыма с выходом на Керчь, то, минуя весь Крым, еще 100 км экономишь. Получается сегодня очень быстрое кольцо как туда, так и обратно, например, из Краснодара на новые территории России - это совершенно другая логистика, дорога на 80% готова", - сказал Константинов.

По словам спикера крымского парламента, дорога на Арабатской стрелке, по которой он проехал, подходит для движения легковых автомобилей и грузовиков. "Это не автобан, но дорога двухполосная, бетонка. Если ее продлить (один кусок плохой возле Керченского полуострова), очень хорошие транспортные возможности. Появится возможность проезжать, минуя трассу "Таврида", в район Керчи. Для новых территорий - это колоссальные возможности снабжения с этой части материка, и, конечно, регионов России и Закавказья - грузопоток, товаропоток, курортная сфера, сельское хозяйство - все это может очень гармонично работать", - считает Константинов.

Маршрут из Крыма через новые регионы России приобрел актуальность после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт. Как ожидают на полуострове, сухопутный коридор вскоре станет одним из основных транзитных маршрутов. С момента открытия по нему проехало более 70 тыс. единиц транспорта и трафик растет.