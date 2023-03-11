Продажи сладостей и косметики перед 8 Марта в России упали более чем на 30%

Это может быть связано с отказом части компаний отмечать "гендерные праздники", сказано в исследовании "Контур. Маркета"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Россияне в преддверии Международного женского дня в этом году покупали на 30% меньше сладостей и на 36% - косметики, чем годом ранее. Продажи алкоголя в то же время сократились на 15%, говорится в исследовании "Контур. Маркета", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"На протяжении трех лет топ самых популярных подарков остается неизменным: лидируют сладости, на втором месте - косметика, замыкает тройку алкоголь. А вот количество продаж внутри каждой категории меняется от года к году. Больше всего подарков россияне купили в 2022 году. В этом году продажи упали: сладости - на 30%, косметика - на 36%, алкогольные напитки - на 15%", - говорится в сообщении.

При исследовании аналитики изучили чеки, которые выдавали в магазинах с 27 февраля по 8 марта. "Количество продаж в 2023 году проседает и в сравнении с 2021 годом", - отметили в "Контур. Маркете", добавив, что это может быть связано с отказом части компаний отмечать "гендерные праздники".

При этом рост цен перед праздниками на протяжении последних трех лет стабилен, заключили аналитики. В сравнении с показателями 2021 года средняя стоимость сладостей выросла на 21%, косметических товаров - на 10%, алкоголя - на 9%.

День защитника Отечества

Самым популярным подарком к 23 февраля в 2023 году стали сладости, на втором месте - косметика, на третьем - алкоголь, следует из данных "Контур. Маркета". "В первую очередь речь об уходовой косметике, например гель для душа, пена для бритья или одеколон. Два года назад алкоголь уступал место в топе не только сладостям, но и косметике. Но с 2021 года его продажи перед Днем защитника Отечества заметно выросли - на 9%", - отметили аналитики, которые изучили чеки, выданные с 13 по 23 февраля.

При этом спрос на косметические товары в сравнении с 2022 годом сократился на 14%, а с 2021-м - на 7%. "Сладких наборов в этом году купили меньше, чем в 2022-м, на 32%. Но на 7% больше, чем в 2021 году", - уточнили в "Контур. Маркете", отметив, что динамика цен на товары схожа с той, что была перед Международным женским днем. Так, цена на алкоголь за три года выросла на 5%, на косметические товары - 16%, на сладости - 18%.

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