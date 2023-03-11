Туркмения 26-27 апреля проведет в ОАЭ нефтегазовый форум

Цель мероприятия - расширение возможностей привлечения прямых иностранных инвестиций в туркменский топливно-энергетический комплекс

АШХАБАД, 11 марта. /ТАСС/. Туркмения планирует 26-27 апреля провести в Дубае (ОАЭ) выездной международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Туркмении Аширгулы Беглиев, передает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Издание пишет, что цель этого мероприятия - расширение возможностей привлечения прямых иностранных инвестиций в туркменский топливно-энергетический комплекс.

Планируется, что на конференции будут обсуждаться эффективное использование природных ресурсов, развитие энергетических рынков, привлечение инвестиций в проекты освоения морских блоков туркменского сектора Каспийского моря, новые механизмы взаимодействия в области повышения производительности на месторождении Galkyny, внедрение экологически безвредных производств, привлечение в отрасль инновационных технологий.