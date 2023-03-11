Средний чек на покупку мобильного телефона этой зимой упал до 10,6 тыс. рублей

В банке "Русский стандарт" отметили, что интерес к телефонам из КНР заметно увеличился

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Средний чек на покупку мобильного телефона в декабре - феврале составил 10 тыс. 638 рублей, годом ранее он был 15 тыс. 036 рубля. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"По данным банка, средний чек на покупку мобильного телефона в декабре 2022 года - феврале 2023 года составил 10 тыс. 638 рублей. При этом годом ранее он был заметно выше - 15 тыс. 036 рубля, - отмечается в исследовании. - Статистика банка "Русский стандарт" подтвердила первенство китайских брендов на рынке мобильных телефонов. Они чаще других встречались в кассовых чеках покупок таких гаджетов россиянами в декабре 2022 года - феврале 2023 года".

В банке отметили, что интерес к телефонам из КНР заметно увеличился - доля чеков с китайскими брендами этой зимой выросла до 54%. Годом ранее она составляла 41% от всех покупок мобильных телефонов зимой.

"На этом фоне общие показатели у корейских и американских сотовых телефонов, напротив, снизились этой зимой до 25%. При этом в декабре 2021 года - феврале 2022 года их доля составляла 36%", - уточнили в "Русском стандарте".

В рамках исследования экспертами "Русского стандарта" были изучены данные о покупках сотовых телефонов в кассовых чеках, отражающихся в мобильном банке RSB Mobile в декабре 2022 года - феврале 2023 года, а также декабре 2021 года - феврале 2022 года.