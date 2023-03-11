11 марта, 07:06

В ФТС рассказали об изменении векторов международной торговли России

Этому способствовали политические и экономические условия, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Политические и экономические условия сформировали контуры новых векторов международной торговли России - южное и восточное направления, сообщили ТАСС в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

"Политические и экономические условия сформировали основные контуры новых векторов международной торговли - южное и восточное направления", - отметили в ведомстве.

Там, в частности, напомнили о транспортном коридоре "Север-Юг", который связывает рынки Турции, Ирана, Азербайджана, Индии и России. "ФТС России активно участвует в работе по развитию транспортно-логистических маршрутов на данном направлении", - добавили в ФТС. 

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