В ФТС рассказали об изменении векторов международной торговли России

Этому способствовали политические и экономические условия, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Политические и экономические условия сформировали контуры новых векторов международной торговли России - южное и восточное направления, сообщили ТАСС в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

"Политические и экономические условия сформировали основные контуры новых векторов международной торговли - южное и восточное направления", - отметили в ведомстве.

Там, в частности, напомнили о транспортном коридоре "Север-Юг", который связывает рынки Турции, Ирана, Азербайджана, Индии и России. "ФТС России активно участвует в работе по развитию транспортно-логистических маршрутов на данном направлении", - добавили в ФТС.