11 марта, 08:01

На территории Азербайджана может появиться российский специальный таможенный орган

В пресс-службе ФТС РФ сообщили, что его могут создать в рамках проекта продуктового хаба "Худат"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский специальный таможенный орган может быть создан на территории Азербайджана в рамках проекта крупного продуктового хаба "Худат". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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"Активно развивается отдельный проект по созданию крупного продуктового хаба "Худат" в Азербайджане, который будет обеспечивать поставки сельхозпродукции в Россию. При этом планируется создание специального таможенного органа непосредственно на этом терминале, что позволит основную часть таможенных операций осуществлять еще до прибытия соответствующих товаров на нашу территорию", - сообщили в ведомстве. 

Теги:
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