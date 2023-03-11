Производство мебели в России снизилось на 3% в 2022 году

В частности, в сегменте деревянной мебели для столовой и гостиной сильнее всего снизился выпуск шкафов - на 53%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Производство российской мебели снизилось на 3% по итогам 2022 года, мебельщикам удалось приспособиться к новым условиям после ухода с рынка западных компаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"Производство мебели в России по итогам 2022 года снизилось на 3,3%, до 356,2 млрд рублей. Показатель упал, в первую очередь, из-за сокращения выпуска деревянной мебели для столовой и гостиной на 75,8%, до 26,8 млрд рублей. При этом производство деревянной мебели для офисов выросло на 5,5%, до 29,9 млрд рублей, а кухонной мебели - на 1,9%, до 58,2 млрд рублей", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, в сегменте деревянной мебели для столовой и гостиной сильнее всего снизился выпуск шкафов - на 53%, до 2,1 млн штук, обеденных столов стали производить на 32,5% меньше - 648,4 тыс. штук, журнальные столы упали на 14,4%, до 588,3 тыс. штук. В то же время в кухонной мебели каждая товарная группа продемонстрировала рост. Сильнее всего, на четверть, увеличилось производство прочей кухонной мебели, в которую входят тумбы, кухонные ящики и стулья - до 2,5 млн штук. На 7,4% увеличился выпуск шкафов, до 4,5 млн штук, а столов - на 2,6%, до 1,2 млн штук.

"В целом мебельному бизнесу страны удалось в течение года адаптироваться к санкционным ограничениям, найти новых партнеров после ухода с рынка крупных западных компаний. Сложная экономическая ситуация, напротив, дает сейчас производителям возможность открывать себя потенциальному потребителю за счет предложения такой же дизайнерской и красивой мебели от частных фабрик, но более высокого качества, чем у иностранных конкурентов. Производство деревянной мебели растет по отдельным сегментам, в первую очередь, за счет популярности продаж меблированных квартир в новостройках. Падение производства деревянной мебели для столовой и гостиной обусловлено не экономической ситуацией, а падением спроса на этот сегмент за счет увеличения популярности малометражного жилья", - добавил Чащин.

Кроме того, по данным ведомства, на 23,9% вырос выпуск письменных столов для учебных учреждений - до 526,7 тыс. штук. Производство письменных столов для ведомств, напротив, снизилось на 5,2%, до 793,1 тыс. штук. Также на 28% снизился выпуск деревянной мебели для дачи и сада - до 100 тыс. штук и деревянных кроватей - на 14,5%, до 2,8 млн штук. Производство деревянных диванов и кушеток осталось на том же уровне, что и в 2021 году - 2,7 млн штук.