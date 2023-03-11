Всех потребителей Житомирской области подключили к электричеству

Глава областной администрации Виталий Бунечко сообщил о продолжении восстановительных работ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Все потребители Житомирской области подключены к энергоснабжению, графики ограничений применяются только в пиковые часы нагрузки. Об этом в субботу сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

"Нам удалось подключить всех потребителей [Житомирской области] к электроэнергии", - написал он в Telegram-канале. По его словам, в пиковые часы все еще применяются графики ограничений, но их продолжительность также удалось существенно сократить. Восстановительные работы пока продолжаются, добавил он.

Ранее в субботу компания "Укрэнерго" сообщила, что отключения электроснабжения происходят в четырех регионах Украины, в том числе в Житомирской области.

В ночь на четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС.

Самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Житомирской и Харьковской областях. Исполнительный директор энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук заявлял в пятницу, что восстановление поврежденной инфраструктуры Житомира и Харькова займет не менее недели.