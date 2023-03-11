Мордовия направит 810 млн рублей федеральных средств на замену коллектора в Саранске

Его протяженность составила 3,5 км

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мордовия получит федеральные средства в размере 810 млн рублей, которые направит на замену коллектора по улице Республиканской в Саранске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в субботу глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Программа Мордовии по модернизации коммунальной инфраструктуры получила поддержку правительства России. Нашему региону будет направлено 810 млн рублей. На эти средства заменим канализационный коллектор по улице Республиканской протяженностью 3,5 км", - говорится в сообщении губернатора.

Благодаря модернизации качество коммунальных услуг улучшится для 115 тыс. жителей Саранска, добавил Здунов. Ранее в правительстве Мордовии отмечали, что в общей сложности в течение двух лет в объект будет вложено 1,1 млрд рублей.

Ранее глава Мордовии сообщал, что изношенность коммунальной инфраструктуры в республике составляет в среднем 60%. По данным регионального правительства, за 2022 год в Мордовии зарегистрировано 584 аварии на объектах ЖКХ, республика находится на 37-й позиции по аварийности среди регионов России. По итогам прошлого года было построен 2,5 км сетей канализационного коллектора и канализационно-насосной станции в Рузаевке. До 2025 года запланировано еще шесть мероприятий, на реализацию которых необходимо порядка 482 млн рублей. Также с привлечением средств Фонда развития территорий была завершена реконструкция 4,5 км канализационных сетей Юго-Западной части Саранска.