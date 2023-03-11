Украина получила от западных стран партию энергооборудования

В Министерстве энергетики страны сообщили, что на ЧАО "Укргидроэнерго" передано более 131 тонны оборудования

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Украина в виде гуманитарной помощи получила от западных стран партию энергетического оборудования. Об этом в субботу сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Министерство энергетики Украины передало ЧАО "Укргидроэнерго" очередную партию гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования весом около 10 тонн. Среди оборудования генераторы и разъединители, которые прислали на Украину Япония, Нидерланды и Республика Корея", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Всего на предприятие передано более 131 тонны энергетического оборудования от западных стран, отмечает Минэнерго.