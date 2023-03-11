Кудрин рекомендовал несколько кандидатов на должность главы Счетной палаты при своем уходе

По словам бывшего председателя ведомства, на этот пост до сих пор никого не назначили, так как "трудно найти такого", как он

АРХАНГЕЛЬСК, 11 марта. /ТАСС/. Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рекомендовал на должность нового главы ведомства несколько человек при своем уходе, однако на этот пост до сих пор никого не назначили, так как "трудно найти такого", как он. Об этом Кудрин сообщил ТАСС в ходе поездки в Архангельск, где он принял участие в работе попечительского совета Северного Арктического федерального университета.

"Я естественно рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть они на рассмотрении, может быть ищут других. Нет, не назову [фамилии]", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что кандидатур было "больше, чем одна". Кудрин также пошутил в ответ на вопрос ТАСС о том, почему до сих пор не назначен новый председатель Счетной палаты. "Думаю, что трудно найти такого, как был я", - сказал он.

Совет Федерации 30 ноября 2022 года досрочно освободил от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Соответствующее представление было направлено в верхнюю палату президентом РФ. Согласно внесенным в июле 2020 года поправкам в Конституцию РФ, вопрос назначения и освобождения от должности главы Счетной палаты относится к ведению Совета Федерации (ранее это относилось к компетенции Госдумы).

В декабре прошлого года Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию компании. По его словам, он вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные.