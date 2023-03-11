DPA: Германия преодолела вызванный конфликтом на Украине дефицит подсолнечного масла

Представитель Ассоциации производителей масличных культур страны сообщил, что удалось реорганизовать логистические и товарные цепочки

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Германия преодолела дефицит подсолнечного масла, вызванный боевыми действиями на Украине. Об этом пишет в субботу агентство DPA со ссылкой на Ассоциацию производителей масличных культур Германии (Ovid).

"Экспорт семян подсолнечника, рапса и подсолнечного масла с Украины почти достиг довоенного уровня и также идет в Германию", - сообщил представитель ассоциации.

По его словам, удалось реорганизовать логистические и товарные цепочки. В Ovid пояснили, что многие производители продуктов питания перешли на смеси из нескольких растительных масел или изменили рецептуру, заменив семена подсолнечника на рапс. Агентство отмечает, что конфликт на Украине ударил по германским производителям пищевого растительного масла, ситуацию осложнили высокие цены на энергоносители. В ассоциации также опасаются, что рост стоимости производства приведет к переносу отрасли из Германии в другие страны.