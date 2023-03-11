11 марта, 17:39

Маск допустил возможность приобретения обанкротившегося банка Silicon Valley

Маск допустил возможность приобретения обанкротившегося банка Silicon Valley
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
© AP Photo/ Jae C. Hong

Как ранее отметила телекомпания CNN, банкротство этой кредитной организации стало самым крупным в США со времени финансового кризиса 2008 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley Bank. Соответствующую публикацию он разместил в Twitter.

Один из пользователей предложил компании Twitter, которой владеет Маск, приобрести Silicon Valley Bank и стать таким образом "электронным банком". "Я открыт к этой идее", - прокомментировал Маск эту публикацию.

В пятницу департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года.

Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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