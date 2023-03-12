"Известия": российские ритейлеры готовы выйти на рынок ОАЭ

Первые торговые точки могут открыть уже осенью

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сразу несколько российских ритейлеров, среди которых сети одежды 12 storeez и косметики "Л'Этуаль", готовы выйти на рынок Дубая. Об этом в воскресенье сообщают "Известия" со ссылкой на Союз торговых центров.

Сообщается, что первые торговые точки могут открыть свои двери уже в начале осени. Форматы таких магазинов по размеру и ассортименту будут аналогичны тем, которые работают в отечественных ТЦ.

Вице-президент Союза торговых сетей Павел Люлин сообщил, что российский бизнес и многие россияне уже работают в Дубае. По его мнению, выход на этот рынок станет логичным и рациональным с точки зрения развития компаний.

"Тем более что в прошлом году рекордное количество фирм РФ открыли там офисы", - добавил Люлин.

На рынке ОАЭ уже представлены такие отечественные марки, как Belle YOU, Nikita Efremov, Post Meridiem, Lichi, Sodamoda, сообщила "Известиям" гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.