11 марта, 23:10

WSJ: Саудовская Аравия готовится заключить с Boeing сделку на производство лайнеров

WSJ: Саудовская Аравия готовится заключить с Boeing сделку на производство лайнеров
Boeing 737
© AP Photo/ Elaine Thompson

По информации газеты, сумма соглашения составит $35 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Эр-Рияд готовится заключить сделку с американской корпорацией Boeing по производству самолетов для новой коммерческой авиакомпании. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

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Как пишет издание, Суверенный фонд Саудовской Аравии может объявить о достижении договоренности с американским авиаконцерном 12 марта, когда планируется представить новую авиакомпанию. Ожидается, что сделкой на сумму $35 млрд будет предусмотрено производство "большого количества" самолетов, в том числе широкофюзеляжных лайнеров.

По сведениям The Wall Street Journal, на контракт претендовал также европейский авиастроительный концерн Airbus. 

Теги:
Саудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
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