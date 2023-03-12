Россияне стали чаще брать займы в МФО на незапланированные траты

Увеличилась доля заявок на ремонт квартиры или дома - с 10,2% до 13,5%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россияне в январе-феврале стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях (МФО) на незапланированные траты и на ремонт квартиры или дома по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в группу IDF Eurasia).

Отмечается, что доля заявок на незапланированные и срочные траты выросла с 34,2% до 37,7% (на 3,5 п. п.). Также увеличилась доля заявок на ремонт квартиры или дома - с 10,2% до 13,5% (3,3 п. п.). Доля заявок на приобретение бытовой техники, электроники снизилась с 13,4% до 10,5%.

"На фоне роста цен техника отошла у россиян на второй план. Ее подорожание сдерживало граждан от покупки, также сказалось замещение ассортимента новыми брендами, которые пока еще только завоевывают доверие потребителей. Цены на товары для ремонта тоже выросли, но его приоритетность оказалась на более высоком уровне", - указано в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Доля заявок на обслуживание автомобиля (ремонт, страхование) снизилась с 8,2% до 6,8%. На погашение уже имеющихся банковских кредитов - с 10,2% до 6,3%. Суммарная доля заявок на отпуск, путешествия, подарки, праздники, образование и медицину сократилась с 19,5% до 14,4%. Доли заявок на другие цели составили 4,3% и 10,8% в 2023 и 2022 годах соответственно.

"Изменения в структуре целей запрашиваемых займов отражают влияние экономических процессов на потребительское поведение граждан. Соответствующим образом меняются их нужды и приоритеты, что-то выходит на первый план, что-то становится менее востребованным", - отмечает генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.

Исследование проводилось в январе-феврале 2022 и 2023 годов. Выборка для анализа - 200 тыс. заявок.