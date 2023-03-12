12 марта, 08:28
Военная операция на Украине

На Украине планируют увеличить военные расходы на $13,61 млрд

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что это самое большое увеличение бюджета в истории страны

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бюджет Украины на 2023 год будет изменен, расходы на вооруженные силы будут увеличены на 500 млрд гривен ($13,61 млрд). Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

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"Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500 + млрд гривен", - написал он в воскресенье в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что это самое большое увеличение бюджета в истории Украины.

Ранее Железняк сообщал, что за январь и февраль текущего года международные партнеры передали Украине $6,3 млрд в качестве помощи бюджету.

В бюджете Украины на 2023 год запланировано 2,6 трлн гривен расходов, из них на безопасность и оборону предусмотрено 1,141 трлн, что составляет 43% всех расходов , или 18,2% от ВВП. При этом расходы на Минобороны увеличены со 133,5 млрд гривен в 2022 году до 857,9 млрд гривен в 2023 году.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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