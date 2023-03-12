Иран заявил, что достиг рекордных показателей экспорта нефти за последние четыре года

По данным главы Миннефти исламской республики Джавада Оуджи, по сравнению с показателями двухлетней давности страна нарастила этот показатель не менее чем на 190 млн баррелей

ТАСС, 12 марта. Объемы экспорта иранской нефти в уходящем году (год по иранскому календарю начинается 21 марта) достигли самых высоких показателей за последние четыре года. С таким заявлением выступил в воскресенье министр нефти исламской республики Джавад Оуджи.

"Сегодня мы достигли самых высоких показателей по экспорту нефти за последние четыре года, - цитирует его агентство Tasnim. - В этом году мы экспортировали на 83 млн баррелей нефти больше, чем в предыдущем". Глава Миннефти Ирана также отметил, что по сравнению с показателями двухлетней давности исламская республика нарастила объемы экспорта жидкого топлива не менее чем на 190 млн баррелей.

Кроме того, в уходящем году Иран на 15% увеличил показатели экспорта природного газа. Объем экспорта СПГ из исламской республики с марта 2021 года также вырос, указал Оуджи, однако подробностей о том, насколько конкретно увеличились продажи сжиженного газа по сравнению с прошлогодними показателями, не привел.

17 февраля официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни заявил агентству IRNA, что доходы исламской республики от экспорта нефти в период с марта по сентябрь 2022 года составили $26 млрд, что на $8 млрд больше, чем прошлогодние показатели. Хосейни подчеркнул, что большая часть экспорта нефти приходится на Китай, чья доля в мировом ВВП составляет 15%.