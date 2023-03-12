Кабмин расширил программу поддержки зеленых инвестпроектов

Получить финансирование могут проекты, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство РФ расширило поддержку оказывающих минимальное влияние на окружающую среду инвестиционных проектов. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

Так, льготное финансирование будет доступно проектам, которые связаны со строительством энергоэффективного жилья, созданием и модернизацией инфраструктуры для прямого улавливания парниковых газов из окружающей среды, расчисткой и восстановлением водных объектов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа для последующего получения энергии.

Получить финансирование могут проекты, связанные с производством аккумуляторов, их утилизацией и повторным использованием, а также модернизацией и ремонтом инфраструктуры для транспортировки водорода.

Отмечается также, что претендовать на льготное финансирование смогут и проекты с использованием технологии электрических тепловых насосов, которая позволяет накопленному в грунте и водоемах теплу преобразовываться в тепловую энергию для отопления здания.