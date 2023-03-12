В Харьковской области сообщили о восстановлении энергоснабжения

В "Укрэнерго" при этом предупредили о возможных аварийных отключениях в течение дня в Харькове и области на фоне роста потребления электроэнергии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Энергоснабжение бытовых потребителей в Харьковской области полностью восстановлено. Об этом в воскресенье сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"В Житомирской и Харьковской областях энергетики в течение субботы вернули энергоснабжение бытовых потребителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

При этом отмечается, что в Харькове и области еще возможны аварийные отключения в течение дня на фоне роста потребления электроэнергии.

В ночь на 10 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов, поступала информация о взрывах. По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, были повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми регионах, энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о серьезных повреждениях трех ТЭС.

Самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Житомирской и Харьковской областях. В Харькове были повреждены две подстанции, использующиеся для передачи электроэнергии. В субботу было возобновлено энергоснабжение Житомирской области и жилого сектора Харькова. В Харьковской области без электроэнергии, по данным на субботу, оставались еще 15 тыс. абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино.