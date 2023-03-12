Кабмин определил план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата

Документ предусматривает 17 мероприятий, направленных на правовое, организационное, информационное и научно-методическое обеспечение необходимых адаптационных мер

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план мероприятий второго этапа адаптации к климатическим изменениям до 2025 года, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства.

Как отмечается в сообщении кабмина, продолжается работа по недопущению негативного влияния изменений климата на экономику и качество жизни населения. Рассчитанный на период до 2025 года план предусматривает 17 мероприятий, направленных на правовое, организационное, информационное и научно-методическое обеспечение необходимых адаптационных мер. Мероприятия сгруппированы в блоки: федеральный, отраслевой и региональный.

Согласно документу, будет усовершенствован механизм страхования с учетом рисков стихийных бедствий, а также разработка и внедрение направленных на изучение климата новых технологических решений. В соответствии с планом будет сформирован перечень лучших российских и международных практик.

Также предусмотрен ежегодный мониторинг и оценка эффективности предпринимаемых мер. Отмечается, что разработанные ранее планы адаптации будут актуализироваться с учетом утвержденного документа. Аналогичный план на период до 2028 года планируется подготовить до конца 2025 года.