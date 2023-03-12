Татарстан планирует нарастить экспорт халяльной продукции примерно на 20% в 2023 году

Он может достигнуть $8 млн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Объем экспорта халяльной продукции из Татарстана по итогам 2023 года планируется нарастить до $8 млн. В прошлом году показатель составил $6,5 млн, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

"Халяль - это новое направление. В течение двух-трех лет мы очень активно им занимаемся. По итогам прошлого года около $6,5 млн у нас экспорт, показатели такие. На текущий год мы ставим планку себе около $8 млн. В принципе, есть понимание, с кем по этому направлению идти, кого в дальнейшем развивать, рынки сбыта тоже, в принципе, у нас понимание есть", - сказал Зяббаров.

В первую очередь, по его словам, наращивать сотрудничество планируется со странами СНГ, арабскими странами. Ранее Зяббаров сообщал, что в 2021 году объем экспорта халяль в Татарстане составлял около 5 млн долларов, в 2020 году показатели были в два раза меньше.

В целом в 2022 году Татарстан нарастил объем экспорта продукции агропромышленного комплекса на 11% по сравнению с 2021-м - до $445 млн. Объем экспорта масложировой продукции достиг $317,5 млн, зерна - $21 млн, мясной и молочной продукции - $12,7 млн, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - $27,1 млн, прочей продукции АПК - $66,7 млн.