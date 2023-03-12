Хабиров: Башкирия заинтересована в открытии прямого рейса между Уфой и Тегераном

Делегация Башкортостана, которую возглавил глава региона, проведет в Иране несколько рабочих встреч, в том числе с вице-президентом по экономическим вопросам Мохсеном Резаи, министрами и руководителями крупных компаний

ТАСС, 12 марта. Башкирия заинтересована в развитии сотрудничества с Ираном, в том числе в направлении туризма. Есть интерес к открытию прямого рейса Уфа - Тегеран, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров во время визита делегации региона в Исламскую Республику Иран.

"Эта поездка для нас очень интересна и важна. В составе республиканской делегации - члены правительства Башкортостана и представители крупных компаний, у которых есть интерес к сотрудничеству с Ираном. Мы хорошо понимаем, что структура экономики у нас схожая. И в этой части мы сможем друг друга дополнить. Еще одна задача - открыть Иран для жителей Башкортостана. Поэтому в числе вопросов, которые планируем обсудить, конечно, есть и туризм. В частности, мы заинтересованы в открытии прямого рейса Уфа - Тегеран", - цитирует Хабирова его пресс-служба.

12 марта делегация Башкортостана, которую возглавил руководитель региона Радий Хабиров, прибыла в Исламскую Республику Иран. Как сообщает пресс-служба, в деловой программе - несколько рабочих встреч, в том числе с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсеном Резаи, министрами и руководителями крупных компаний. Кроме того, представители делегации посетят промышленные и культурно-исторические объекты, проведут презентацию инвестиционного потенциала Башкортостана, а также в формате B2B обсудят перспективные направления для реализации совместных проектов.