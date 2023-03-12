В Крыму подписали соглашения на развитие туротрасли на общую сумму 4,5 млрд рублей

Подписания проходили в рамках мероприятия Open Mriya

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Свыше 300 представителей туристической и сельскохозяйственной отраслей приняли участие в мероприятии Open Mriya в Крыму, где подписали несколько соглашений на сумму 4,5 млрд рублей. Договоры направлены на увеличение популярности туротрасли республики, сообщил ТАСС генеральный директор Mriya Resort & Spa Самвел Саруханян по итогам мероприятия.

"Приехали свыше 300 различных партнеров, подписываются соглашения агентского характера и договоры поставок. В общей сложности были подписаны соглашения на общую сумму около 4,5 млрд рублей. Мы ожидаем, что благодаря этому мероприятию наш комплекс увеличит свою выручку на 2 млрд рублей в этом году", - сказал Саруханян.

Мероприятие прошло на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & Spa, в нем приняли участие представители отельного бизнеса, туроператоры, турагентства, бизнес-партнеры, обслуживающие туристические объекты, поставщики продуктов питания и другие.

Замминистра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев отметил, что соглашения с сельхозпроизводителями позволят увеличить туристическую привлекательность Крыма. "Туристы к нам приезжают и попробовать наши уникальные продукты, которые отличаются вкусовые качествами, экологической составляющей", - сказал Арзиев.

Цель мероприятия Open Mriya - развитие курортного потенциала региона, презентация туристических и рекреационных возможностей Крыма туроператорам и туристическим агентствам для создания благоприятного имиджа региона, что будет способствовать увеличению туристического потока в регион в сезоне 2023 года.