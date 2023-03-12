Татарстан планирует увеличить мощности элеваторов на 200 тыс. тонн в 2023 году

Сейчас мощности элеваторов и складов достигают 5 млн тонн

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Татарстан планирует в этом году увеличить суммарные мощности элеваторов на 200 тыс. тонн зерна. Сейчас мощности элеваторов и складов достигают 5 млн тонн, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

"Планируется [наращивать мощности]. У нас есть предприятия, которые на сегодняшний день строят дополнительное хранение, элеваторы. Такая работа ведется. На текущий год [планируется увеличение на] где-то около 200 тыс. тонн. Общие [мощности хранения составляют] около 5 млн тонн <…>. 2,5 млн - это промышленные элеваторы, и 2,5 млн - это склады предприятий", - сказал Зяббаров.

В 2022 году аграрии Татарстана собрали 5,2 млн тонн зерна, что стало рекордом для республики. В 2021 году по итогам всей уборочной кампании этот показатель составлял около 2,2 млн тонн зерна. При этом министр отметил, что сегодня существуют различные технологии, позволяющие сохранять зерно, если мест в хранилищах, элеваторах не хватает.

В настоящий момент в Татарстане идет строительство нового элеватора "Свияжск-зернопродукт" на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Его ведет компания "Август-агро". Предполагается, что первая очередь начнет функционировать в сентябре 2023 года, а выход на проектную мощность произойдет к 2025 году. Инвестиции в проект составят 2,4 млрд рублей.