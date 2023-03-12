Наследный принц Саудовской Аравии объявил о создании новой авиакомпании

Ar-Riyadh Airlines намерен наладить сообщение с более чем 100 городами по всему миру

ТАСС, 12 марта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил в воскресенье о создании новой авиакомпании Ar-Riyadh Airlines. Об этом в воскресенье сообщило Саудовское агентство печати (САП).

По его данным, планируется, что к 2030 году авиаперевозчик намерен наладить сообщение с более чем 100 городами по всему миру и будет предоставлять своим клиентам "комплексные услуги на исключительном уровне в сочетании с исконно саудовским гостеприимством". Куда именно авиакомпания будет осуществлять рейсы на начальном этапе, агентство не проинформировало. В качестве одной из заявленных целей основания компании называется "повышение конкурентоспособности национальных авиаперевозчиков в соответствии с целями "Видения-2030".

Авиаперевозчик будет находиться в ведении Суверенного фонда Саудовской Аравии. В совет директоров компании войдут управляющий фонда Ясир аль-Румайян и экс-генеральный директор авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways Тони Дуглас.

В субботу газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Эр-Рияд готовится заключить сделку с американской корпорацией Boeing по производству самолетов для новой авиакомпании. Ожидается, что о сделке объявят в воскресенье, ее сумма составит $35 млрд. Соглашение будет предусматривать производство "большого количества" самолетов, в том числе широкофюзеляжных лайнеров. По сведениям газеты, на контракт претендовал также европейский авиастроительный концерн Airbus.