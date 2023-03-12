В США заявили, что не будут спасать обанкротившийся SVB

Министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что ее страна хочет помогать вкладчикам банка

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не намерена спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB), но работает над тем, чтобы оказать помощь вкладчикам одного из крупнейших американских банков. Об этом заявила в воскресенье министр финансов Джанет Йеллен в интервью телекомпании CBS.

Она подчеркнула, что ситуация резко отличается от финансового кризиса 2008 года, когда властям пришлось спасать многие банки, чтобы защитить эту сферу. "Позвольте мне уточнить, что во время финансового кризиса были инвесторы и владельцы крупных системных банков, которые были спасены, <...> и принятые [властями] реформы означают, что мы не собираемся повторять это, - отметила она. - Но мы беспокоимся о вкладчиках, и мы сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности".

Отвечая на вопрос, следует ли выплатить вкладчикам полную сумму их вкладов, Йеллен отказалась комментировать планы правительства. "Мы прекрасно понимаем, какие проблемы возникнут у вкладчиков. Многие из них - это малые предприятия, на которых работают люди по всей стране. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность", - подчеркнула глава финансового ведомства.

Министр не стала подробно рассказывать о дальнейших действиях правительства в связи с данной ситуацией. Она попыталась заверить американцев, что после банкротства SVB не будет эффекта домино. "Американская банковская система надежна и хорошо капитализирована, - отметила Йеллен. - Она стабильна. <...> Американцы могут быть уверены в безопасности и устойчивости нашей банковской системы". По ее мнению, "проблемы в технологическом секторе не лежат в основе проблем этого банка".

"Я все выходные работала с нашими банковскими регуляторами над разработкой соответствующей политики для разрешения данной ситуации. На данный момент я не могу предоставить более подробную информацию", - подчеркнула глава Минфина США. Она добавила, что регуляторы хотят убедиться в том, что кризис не распространился на другие банки. "Мы хотим быть уверенными в том, что проблемы, существующие в одном банке, не приведут к распространению кризиса на другие платежеспособные банки", - указала министр.

Отвечая на вопрос, будет ли правительство США изучать возможность приобретения SVB иностранным банком, Йеллен отметила, что "рассматривается широкий спектр возможных вариантов, среди них может быть и приобретение".

О банкротстве банка

В пятницу департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов (FDIC). Остаток капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.

FDIC страхует вклады на сумму до $250 тыс., но около 85% физических и юридических лиц, которые пользовались услугами SVB, известного своими связями с технологическими стартапами и венчурным капиталом, имели на своих значительно большие суммы. Несколько клиентов банка вынуждены задерживать выплаты зарплат и платежи по контрактам с поставщиками.

Ранее более 3,5 тыс. руководителей и учредителей американских компаний, представляющих около 220 тыс. работников, подписали петицию, призывающую власти напрямую поддержать вкладчиков и предупреждающую, что под угрозой может оказаться более 100 тыс. рабочих мест. По мнению информационного портала Axios, США "грозит катастрофический банковский кризис, если правительство не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения".