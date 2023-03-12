В Дагестане господдержку агропромышленного комплекса в 2023 году увеличат на 1 млрд рублей

Общая площадь орошаемых земель в республике составляет около 400 тыс. га

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Почти на 1 млрд рублей вырастет объем поддержки агропромышленного комплекса Дагестана в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Вице-премьер правительства республики Нариман Абдулмуталибов на совещании, посвященном вопросам зимовки скота на отгонных пастбищах и подготовки к поливному сезону отметил динамичное развитие агропромышленного комплекса Дагестана, в том числе животноводческого направления. Он сообщил, что в 2023 году федеральная и региональная поддержка агропромышленного комплекса республики вырастут почти на 1 млрд рублей по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении.

Общая площадь орошаемых земель в Дагестане составляет около 400 тыс. га, на которых производится 80% всей продукции растениеводства.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков сообщал ТАСС, что объем средств из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса Дагестана в 2023 году увеличат на 504 млн рублей, что составило бы 129,3% к уровню 2022 года. Однако позже цифры выросли.