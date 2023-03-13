Представители России и ООН обсудят в Женеве ситуацию с выполнением зерновой сделки

По словам официального представителя Конференции по торговле и развитию Катрин Юиссу, что цель Организации Объединенных Наций состоит в том, чтобы "обеспечить продолжение курса, заданного в последние месяцы"

ЖЕНЕВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская межведомственная делегация и представители ООН обсудят в понедельник в Женеве ход выполнения подписанного в июле прошлого года в Стамбуле пакета документов о поставках продовольствия и удобрений на мировой рынок. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, от ООН в консультациях примут участие глава Управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен.

Как стало известно ТАСС, встречи будут проходить во Дворце Наций, где расположена штаб-квартира женевского отделения ООН. Официальный представитель UNCTAD Катрин Юиссу сообщила ТАСС, что цель ООН состоит в том, чтобы "оправдать ожидания всех участников сделок, заключенных в июле 2022 года, и обеспечить продолжение курса, заданного в последние месяцы".

Стамбульские соглашения

В Стамбуле 22 июля 2022 года был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Еще одна часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия. Российские власти неоднократно указывали на то, что вторая часть фактически не выполняется. В ноябре прошлого года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.

Препятствия для российского экспорта не устранены

Часть зерновой сделки по снятию всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений "не выполняется вообще". Об этом заявил 9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Глава российского МИД напомнил, что зерновая сделка включает в себя "две неразрывно связанные составные части" - безопасный экспорт по Черному морю украинского зерна из портов Украины и снятие всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений.

"Первая часть выполняется, и мы, Российская Федерация, все свои обязательства в этой связи вместе с турецкими коллегами выполняем. Вторая часть не выполняется вообще", - указал Лавров. Он отметил, что США и их западные партнеры "пафосно заявляют", что никакие санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, но это "позиция нечестная". "На самом деле санкции запрещают российским кораблям, которые везут зерно и удобрения, заходить в соответствующие порты. Санкции запрещают иностранным судам заходить в российские порты, чтобы забрать эти грузы. Санкции запрещают Россельхозбанку пользоваться системой SWIFT. И из-за санкций страховые ставки взлетели, по-моему, в четыре раза, - отметил министр. - Все это задокументировано, но - у нас есть такое выражение - как об стенку горох".

В этой связи, по словам Лаврова, возникают определенные вопросы в отношении продления зерновой сделки. "Если мы говорим о сделке, то она пакетная. Продлевать можно только то, что уже выполняется, а если пакет выполняется наполовину, то вопрос о продлении приобретает достаточно сложный характер", - резюмировал он.

Вершинин пояснил 13 февраля в интервью RTVI, что концепция Стамбульских пакетных договоренностей и продление зерновой сделки в марте без осязаемых результатов представляются нецелесообразными для российской стороны. Вершинин заявил по телефону Гринспен, что Москва будет учитывать результаты реализации меморандума о нормализации экспорта из России при решении о продлении зерновой сделки после 18 марта.

ООН высказалась за продление зерновой сделки

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге 10 марта о продолжении работы над обеспечением экспорта российского зерна и удобрений, чтобы снизить риск продовольственного кризиса в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита в Киев 8 марта подчеркнул большое значение продления 18 марта зерновой сделки для снижения мировых цен на продовольствие и решения проблемы продовольственной безопасности. Он выступил за "максимально возможное использование экспортной инфраструктуры через Черное море для выполнения целей инициативы" и отметил, что речь идет об экспорте как украинских, так и российских продуктов и удобрений.

UNCTAD констатировала в докладе, опубликованном в преддверии консультаций в Женеве, что "продолжение и эффективное выполнение обоих соглашений жизненно важно для глобальной продовольственной безопасности". Как отмечается в документе, благодаря зерновой сделке было экспортировано более 23 млн тонн зерна. При этом в развивающиеся страны было отправлено 49% этого зерна, в наименее развитые - 6%, а в промышленно развитые - 45%.

В то же время МИД России 2 марта опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что реализация зерновой инициативы далека от заявленных гуманитарных целей, и "речь, по сути, идет об обслуживании коммерческого зернового экспорта Украины". По данным внешнеполитического ведомства, с 1 августа 2022 года, большая часть грузов (70%) пришлась на кормовую кукурузу и фуражное зерно. При этом 47% грузов отправились в страны с высоким уровнем доходов, прежде всего в ЕС, еще 34% - в страны с доходом выше среднего. Доля же поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6 %, подчеркнули в российском МИД.

Стамбульские соглашения "помогли снизить стоимость продовольствия, стабилизировать глобальные рынки и сохранить их открытыми", заявили в UNCTAD. Вместе с тем, "прогресс является хрупким, и давление цен сохраняется". Цены на продовольствие хоть и снизились, но остаются высокими по сравнению с докризисными уровнями, а снижение курсов валют "препятствует многим развивающимся странам получить выгоду от глобального снижения цен, а в некоторых особенно тяжелых случаях цены даже выросли". В этой ситуации "ООН остается приверженной обеим соглашениям, а также устранению всех остающихся препятствий, ограничивающих доступ продовольствия и удобрений из Российской Федерации и Украины на мировые рынки".

Позиция Евросоюза

Совет ЕС опубликовал 9 марта новое официальное разъяснение, в котором утверждает, что санкции не препятствуют морскому экспорту аграрной продукции из России. Согласно разъяснениям Совета ЕС, Российский морской регистр судоходства (РМРС) в порядке исключения может получать услуги от европейских операторов, в том числе страховых компаний, для обеспечения закупок и перевозки сельскохозяйственной продукции.

Однако, как заявил ТАСС эксперт в секторе морской логистики в Антверпене, на самом деле РМРС включен сразу в два санкционных режима Евросоюза: 9 марта 2022 года бизнесу ЕС были полностью запрещены любые финансовые транзакции с РМРС, а 7 октября 2022 года РМРС был включен в список блокирующих санкций Евросоюза, то есть европейским компаниям запрещены вообще любые контакты с ним. Кроме того, с 16 апреля 2022 года российским судам был полностью запрещен вход в порты ЕС, что привело к значительным изменениям всей морской логистики.

Все это создает большие юридические и экономические риски для европейских компаний на фоне подготовки Брюсселем норм уголовной ответственности за обход санкций. По мнению дипломатического источника ТАСС в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, публикация этих разъяснений связана с приближением срока продления зерновой сделки. По его словам, ЕС пытается доказать, что он ничего не должен России, так как его санкции якобы не влияют на ее аграрный экспорт.