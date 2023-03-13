Все вкладчики SVB получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме с 13 марта

В заявлении Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной комиссии по страхованию вкладов США отмечается, что налогоплательщики не понесут убытков, связанных с ликвидацией Silicon Valley Bank

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Американские власти приняли решение, согласно которому все вкладчики обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB) получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме с понедельника. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье совместном заявлении Минфина, Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка, и Федеральной комиссии по страхованию вкладов США.

"После получения рекомендаций от советов комиссии по страхованию вкладов и ФРС и консультаций с президентом [США Джо Байденом] министр [финансов Джанет] Йеллен одобрила действия, позволяющие Федеральной комиссии по страхованию вкладов завершить урегулирование ситуации с Silicon Valley Bank (Санта-Клара, штат Калифорния) таким образом, чтобы в полной мере защитить всех вкладчиков. Вкладчики получат доступ ко всем своим средствам [на счетах] начиная с понедельника, 13 марта. Налогоплательщики не понесут никаких убытков, связанных с ликвидацией Silicon Valley Bank", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что власти "предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе". "Данный шаг позволит банковской системе США продолжать выполнять свои жизненно важные функции по защите вкладов и обеспечению доступа к кредитам для населения и бизнеса таким образом, чтобы способствовать серьезному и устойчивому экономическому росту", - подчеркнули финансовые структуры США.

Они объявили об аналогичных шагах в отношении нью-йоркского банка Signature Bank, закрытого 12 марта по решению профильного органа штата, который получил управление над ним. "Все вкладчики этого учреждения получат полную компенсацию. Как и в случае с SVB, налогоплательщики не понесут никаких потерь", - уточнили финансовые структуры США.

ФРС 12 марта объявила, что предоставит дополнительное финансирование с целью "гарантировать, что соответствующие финучреждения смогут удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". "Банковская система США остается стабильной и имеет прочный фундамент во многом благодаря реформам, проведенным после финансового кризиса (2008 года - прим. ТАСС), которые обеспечили более надежные гарантии для банковской отрасли. Эти реформы в сочетании с сегодняшними действиями демонстрируют нашу приверженность принятию необходимых мер для обеспечения сохранности сбережений вкладчиков", - заключили американские власти.

О банкротстве банка

Департамент финансовой защиты Калифорнии 10 марта объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал СNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток его капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.

FDIC страхует вклады на сумму до $250 тыс., но около 85% физических и юридических лиц, которые пользовались услугами SVB, известного своими связями с технологическими стартапами и венчурным капиталом, имели на своих счетах значительно большие суммы. Часть клиентов банка вынуждены были задерживать выплаты зарплат и платежи по контрактам с поставщиками.