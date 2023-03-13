AP: Байден намерен ограничить бурение скважин на Аляске и в Северном Ледовитом океане

По данным агентства, президент США запретит разработку месторождений в этом штате на территории площадью 5,3 млн га

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен ввести ограничение на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном Ледовитом океане и на Аляске. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По их данным, ограничение на бурение будет распространяться на 1,2 млн га Северного Ледовитого океана. При этом будет запрещен поиск месторождений в остальной части океана, являющейся территориальными водами США. Кроме того, Байден запретит разработку месторождений в штате Аляска на территории площадью 5,3 млн га, пишет AP.

Агентство подчеркивает, что объявление может последовать вечером 12 марта по местному времени (утро 13 марта мск). При этом газета The New York Times отмечает, что об ограничении будет объявлено 13 марта по местному времени.

Агентство Bloomberg 10 марта сообщило со ссылкой на источники, что старшие советники Байдена одобрили проект, разрешающий американской энергетической корпорации ConocoPhillips бурить нефтяные скважины на северо-западных территориях Аляски. Согласно плану, корпорации будет разрешено бурить в трех местах на месторождении Уиллоу.

Такое решение позволит в течение 30 лет добыть около 600 млн баррелей нефти, однако приведет к выбросу около 280 млн тонн углекислого газа, что противоречит политике перехода к чистой энергетике, являвшейся одним из ключевых пунктов предвыборной программы Байдена. Проект вызывает широкую критику со стороны активистов-экологов, настаивающих, что бурение на Аляске станет климатической катастрофой. Решение должно быть обнародовано Министерством внутренних дел страны на этой неделе.