"Известия": Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта

В него вошли, в том числе бренды моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), игрушек и детских товаров (Hasbro, Logitech, Nintendo)

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ расширил перечень продукции для поставок в страну по параллельному импорту. В него включены IKEA, а также производители игрушек Hasbro и Mattel, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

"Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo", - сообщили изданию в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве пояснили изданию, что изменения носят точечный характер. Они дополняют список товаров, разрешенных для параллельного импорта, а также исключают часть марок, которые возобновили поставки в РФ. Отмечается, что стимулирование импорта направлено на те ниши рынка, на которые производителям из России потребуется больше времени для обеспечения потребностей предприятий и потребителей.

По данным газеты, Минпромторг собирается обновить подход к формированию перечня товаров для параллельного импорта. В ведомстве подтвердили изданию, что доделывают механизм в части перехода от включения в перечень брендов до включения правообладателей. По данным министерства, это упростит административные процедуры.

Опрошенные участники рынка пояснили изданию, что сейчас список выглядит следующим образом: министерство указывает группу товаров, а после этого марки, разрешенные для ввоза по параллельным каналам, либо которые следует из них исключить. Отмечается, что при новом подходе вместо конкретных брендов в документе появятся компании, которые владеют сразу несколькими торговыми марками.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В начале мая опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров - автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях санкций.