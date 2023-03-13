Байден заявил, что намерен привлечь к ответственности тех, кто виноват в банкротстве SVB

Президент США отметил, что 13 марта выступит с речью, посвященной тому, как власти страны будут "поддерживать стабильной банковскую систему"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов привлечет к ответственности тех, кто виноват в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB). Об этом говорится в распространенном в воскресенье Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена.

Он рассказал, что по его указанию Минфин и финансовые регуляторы страны работали над разрешением проблемы вокруг SVB. "Я рад, что они быстро нашли решение, которое защищает американских рабочих и малый бизнес, а также обеспечивает безопасность нашей финансовой системы. Это решение также гарантирует, что доллары налогоплательщиков не будут подвержены риску", - отметил американский лидер.

По его словам, физические и юридические лица США "могут быть уверены в том, что их банковские вклады будут на месте, когда они в них нуждаются". "Я твердо намерен привлечь к полной ответственности тех, кто виновен в этой неразберихе, и продолжать наши действия, направленные на усиление надзора и регулирования крупных банков, чтобы мы больше не оказались в таком положении", - указал глава вашингтонской администрации. Он подчеркнул, что 13 марта выступит с речью, посвященной тому, как власти США будут "поддерживать стабильной свою банковскую систему" и продолжать процесс восстановления экономики.

Департамент финансовой защиты Калифорнии 10 марта объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал СNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Власти США 12 марта приняли решение, согласно которому все вкладчики SVB получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме с 13 марта.