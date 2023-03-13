Поток прибывающих пассажиров в Санья на Хайнане вырос в среднем до 35 тыс. человек в сутки

За январь - февраль показатель составил 4,19 млн человек, пишет газета "Санья жибао"

ХАЙКОУ /Китай/, 13 марта. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье китайского острова Хайнань за первые два месяца этого года ежедневно фиксировал в среднем порядка 35 тыс. прибывающих пассажиров. Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на международный аэропорт Феникс.

"За январь - февраль пассажиропоток Санья составил 4,19 млн пассажиров, это на 18,03% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - проинформировала администрация Феникса. - Количество прибывающих за указанный период превысило 2,1 млн, в среднем 35 тыс. в день".

По данным аэропорта, 1 марта его пассажирооборот превысил 65,9 тыс. человек, увеличившись в годовом исчислении почти в два с половиной раза. За сутки аэропорт обслужил более 400 рейсов.

Как заявил глава Общества по изучению вопросов развития туризма провинции Хайнань Ван Цзяньшэн, с начала 2023 года в Санья наступил туристический бум. Он отметил, что после ослабления антиковидных ограничений город, считающийся самым известным курортом Китая, быстро стал самым популярным направлением для отдыха среди жителей страны. "Нужно ценить ситуацию, которая сложилась в новом году, <...> и усилить конкуренцию на внутреннем и внешних рынках", - подчеркнул Ван Цзяньшэн.

Феникс входит в число ключевых воздушных гаваней Китая. Международный совет аэропортов в 2019 году признал его лучшим в Азии среди воздушных гаваней, оборудованных для нужд гражданской авиации и принимающих от 15 до 25 млн пассажиров в год.