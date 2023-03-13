"Известия": срок гарантийного ремонта техники Apple может увеличиться до двух месяцев

По информации источника издания, теперь сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером компании и отправлять устройство ему

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сроки гарантийного ремонта техники Apple могут вырасти до двух месяцев для жителей России из-за того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими авторизованными сервисными центрами, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники на рынке.

"С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев", - сообщил "Известиям" один из источников.

Другой источник издания полагает, что эта схема необходима компании Apple для того, чтобы соблюдать санкции США, которые запрещают ввоз в РФ смартфонов, которые дороже $300.

Отмечается, что вместо продления договоров с российскими авторизованными сервисными центрами компания заключит контракт на осуществление гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров. По мнению ведущего юрисконсульта юридической компании ЭБР Анны Сарбуковой, новая компания, которую Apple уполномочит на работу с РФ, возьмет на себя все обязательства по гарантийному обслуживанию. Она уточнила, что затем эта компания заключит соглашения с российскими авторизованными центрами. Туда российский пользователь сможет обращаться за гарантийной поддержкой. "Просто непосредственно осуществлять ремонт будет другое юридическое лицо", - сказала Сарбукова.

По информации издания, гарантийный ремонт по-прежнему будет доступен только для той техники, которую ввезли в РФ с разрешения корпорации (до марта 2022 года), или которую купили за рубежом. Если смартфон был ввезен по параллельному импорту, то гарантийное обслуживание будет зависеть только от продавца.