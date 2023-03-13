Доходы регионов от использования лесов выросли на 10 млрд рублей с 2020 года

В Красноярском крае этот показатель составил больше 5,6 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Доходы регионов от лесных угодий выросли более чем на 10 млрд рублей или 17% за последние 2 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"Доходы регионов от использования лесов выросли на 10,4 млрд рублей за последние 2 года и составили 72 млрд рублей. Несмотря на небольшое снижение показателя по отношению к 2021 году (-2,5%), прирост составил 16,8%. Основная часть доходов получена за счет использования участков под заготовку древесины - более 61,6% от общего объема. Геологическое изучение недр и добыча полезных ископаемых в лесах принесли 22,2% доходов, а строительство и эксплуатация линейных объектов - 6,9%. На организацию отдыха и туризма приходится примерно 3,2% доходов", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, лидером по лесным доходам второй год подряд становится Красноярский край. Его показатель вырос на 16,7% по отношению к 2020 году и составил больше 5,6 млрд рублей. На втором месте Иркутская область, чей доход превысил 5,4 млрд рублей. С 2020 года, когда регион возглавил текущий рейтинг, доход снизился на 7,3%, хотя по отношению к 2021 году наблюдается положительная динамика (+9,6%). В тройку регионов-лидеров также вошла Республика Коми, доход которой превысил 4,3 млрд рублей. Регион увеличил объем доходов практически на треть за последние два года (+29,2%). Ханты-Мансийский автономный округ и Вологодская область занимают четвертую и пятую строчки. Их доходы превысили 3,8 и 3,4 млрд рублей соответственно.

"При этом больше всего доходов стабильно поступает из регионов Северо-Западного федерального округа. По итогам 2022 года сумма превысила 17,7 млрд рублей (+12,6% за два года). На втором месте Сибирский федеральный округ, который заработал больше 16 млрд. Регионы Сибири увеличили доходы на 14% по отношению к итогам 2020 года. Третье место стабильно занимает Дальневосточный федеральный округ, чей доход превысил 11 млрд рублей (+33,5% за два года)", - добавил Чащин.