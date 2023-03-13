13 марта, 03:29

В Токио считают, что банкротство SVB не сильно повлияет на финансовую систему Японии

Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что правительство его страны внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации с американским банковским сектором

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Вероятность того, что банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) окажет серьезное влияние на японскую финансовую систему, невелика. Такое мнение в понедельник на регулярной пресс-конференции выразил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"На текущий момент мы думаем, что вероятность того, что это банкротство окажет серьезное влияние на финансовую систему Японии, невелика", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что японские власти внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации с американским банковским сектором.

Департамент финансовой защиты штата Калифорния 10 марта объявил о банкротстве SVB - 16-го по величине банка в США. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. По оценкам телеканала СNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
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