В Токио считают, что банкротство SVB не сильно повлияет на финансовую систему Японии

Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что правительство его страны внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации с американским банковским сектором

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Вероятность того, что банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) окажет серьезное влияние на японскую финансовую систему, невелика. Такое мнение в понедельник на регулярной пресс-конференции выразил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"На текущий момент мы думаем, что вероятность того, что это банкротство окажет серьезное влияние на финансовую систему Японии, невелика", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что японские власти внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации с американским банковским сектором.

Департамент финансовой защиты штата Калифорния 10 марта объявил о банкротстве SVB - 16-го по величине банка в США. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. По оценкам телеканала СNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года.